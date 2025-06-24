Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мальорке
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75-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира АТР-250 в испанской Мальорке, проиграв в матче второго круга сербу Хамаду Меджедовичу (73-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (4:6).
Мальорка. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 15:10 МСК
75
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|3
|7 7
73
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Матч продлился 2 часа 28 минут. За время поединка Хамад Меджедович выполнил 12 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, и реализовал один брейк-пойнт из двух. Роман Сафиуллин подал за игру 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.
В четвертьфинале турнира в Мальорке Хамад Меджедович сразится с победителем встречи между французом Артуром Риндеркнешем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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