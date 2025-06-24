Джокович поздравил Месси с днём рождения, опубликовав совместное фото с ним

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поздравил нападающего американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с днём рождения, опубликовав совместное фото с ним. Сегодня, 24 июня, Месси исполнилось 38 лет.

«С днём рождения», — написал Джокович в социальных сетях, добавив эмодзи «GOAT» и «праздничное настроение».

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Месси – лучший бомбардир сборной Аргентины за всю её историю, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», единственный человек с шестью «Золотыми бутсами», автор 73 голов за сезон, 91 – за год и более 850 голов в общей сложности.