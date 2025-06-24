Даяна Ястремская на снятии соперницы вышла во второй круг турнира в Истбурне

42-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания) на снятии соперницы.
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В матче первого круга Ястремская встречалась с 27-й ракеткой мира из Польши Магдой Линетт (5). Даяна выиграла первый сет со счётом 6:4, во второй партии украинка повела – 4:2, после чего Магда снялась с поединка.
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Ястремская один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Линетт ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующей соперницей Ястремской в Истбурне станет 125-я ракетка мира британка Франческа Джонс (WC).
- 24 июня 2025
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