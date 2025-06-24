Екатерина Макарова не смогла выйти в полуфинал квалификации Уимблдона
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220-я ракетка мира россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в полуфинал квалификации Уимблдона, уступив в матче первого круга румынской теннисистке Ане Богдан (247-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 17:20 МСК
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Ана Богдан выполнила пять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Екатерина Макарова подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести за игру.
В полуфинале квалификации Уимблдона Ана Богдан сразится с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Захаровой и австралийкой Лизетт Кабрерой.
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