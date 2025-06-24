220-я ракетка мира россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в полуфинал квалификации Уимблдона, уступив в матче первого круга румынской теннисистке Ане Богдан (247-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Ана Богдан выполнила пять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Екатерина Макарова подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести за игру.

В полуфинале квалификации Уимблдона Ана Богдан сразится с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Захаровой и австралийкой Лизетт Кабрерой.