Ига Швёнтек уверенно обыграла Азаренко в первом для себя матче на траве в 2025 году

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
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В матче первого круга Швёнтек (4) со счётом 6:4, 6:4 обыграла двукратную чемпионку мэйджоров, бывшую первую ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко (Q). Отметим, что для Иги этот матч стал первым на траве в 2025 году.
Встреча Швёнтек с Азаренко продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Ига шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Виктории шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Швёнтек в Бад-Хомбурге станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия, 8) — Мария Саккари (Греция, WC).
- 24 июня 2025
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