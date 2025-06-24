Эмма Радукану одержала волевую победу на старте турнира в Истбурне

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания).

В матче первого круга Радукану (7) одержала волевую победу над 64-й ракеткой мира из США Энн Ли со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.

Встреча Радукану с Ли продлилась 2 часа и 21 минуту. В её рамках Эмма три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету её соперницы два эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Радукану в Истбурне станет 51-я ракетка мира 19-летняя австралийка Майя Джойнт.