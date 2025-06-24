«Каждый раз вы не следите». Азаренко пожаловалась судье на поведение Швёнтек

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко упрекнула судью в лояльном отношении к пятикратной победительнице мэйджоров польке Иге Швёнтек по ходу их матча во втором круге на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
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Швёнтек (4) обыграла Азаренко (Q) со счётом 6:4, 6:4. Претензии в адрес судьи Виктория высказала уже под конец встречи, в последнем гейме при счёте 15:30 на подаче Швёнтек. Ига перед этим подкинула мяч, но подавать не стала.
«Каждый раз одно и то же – как только она проигрывает в гейме, то начинает тянуть время. Превышает лимит [25 секунд]. А вы не следите. Каждый раз», — громко сказала Азаренко в сторону судьи.
Фото: скриншот из трансляции
- 24 июня 2025
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