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«Каждый раз вы не следите». Азаренко пожаловалась судье на поведение Швёнтек

«Каждый раз вы не следите». Азаренко пожаловалась судье на поведение Швёнтек
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко упрекнула судью в лояльном отношении к пятикратной победительнице мэйджоров польке Иге Швёнтек по ходу их матча во втором круге на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 17:10 МСК
Виктория Азаренко
105
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Швёнтек (4) обыграла Азаренко (Q) со счётом 6:4, 6:4. Претензии в адрес судьи Виктория высказала уже под конец встречи, в последнем гейме при счёте 15:30 на подаче Швёнтек. Ига перед этим подкинула мяч, но подавать не стала.

«Каждый раз одно и то же – как только она проигрывает в гейме, то начинает тянуть время. Превышает лимит [25 секунд]. А вы не следите. Каждый раз», — громко сказала Азаренко в сторону судьи.

Фото: скриншот из трансляции

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