Оксана Селехметьева пробилась в полуфинал квалификации Уимблдона
Поделиться
145-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева вышла в полуфинал квалификации Уимблдона, одержав победу в матче первого круга над британской теннисисткой Юрико Миядзаки (251-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:2.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 17:30 МСК
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки
Матч продлился 2 часа 14 минут. За время игры Оксана Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать 8 из 16 брейк-пойнтов. Юрико Миядзаки подала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов за игру.
В полуфинале квалификации Уимблдона Оксана Селехметьева сразится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, которая в своём матче первого круга была сильнее испанки Карлоты Мартинес Сирес (6:0, 6:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июня 2025
-
20:02
-
19:48
-
19:45
-
19:04
-
18:51
-
18:42
-
18:09
-
17:59
-
17:41
-
17:31
-
16:37
-
16:32
-
16:26
-
15:40
-
15:39
-
15:15
-
15:15
-
14:59
-
14:44
-
14:35
-
14:23
-
14:15
-
13:54
-
13:30
-
13:04
-
13:01
-
12:44
-
12:38
-
12:09
-
11:44
-
11:33
-
11:27
-
11:12
-
10:53
-
10:31