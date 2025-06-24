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Оксана Селехметьева — Юрико Миядзаки, результат матча 24 июня 2025, счёт 6:4, 4:6, 6:2, квалификация Уимблдона

Оксана Селехметьева пробилась в полуфинал квалификации Уимблдона
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145-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева вышла в полуфинал квалификации Уимблдона, одержав победу в матче первого круга над британской теннисисткой Юрико Миядзаки (251-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 17:30 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Юрико Миядзаки
Великобритания
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки

Матч продлился 2 часа 14 минут. За время игры Оксана Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать 8 из 16 брейк-пойнтов. Юрико Миядзаки подала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов за игру.

В полуфинале квалификации Уимблдона Оксана Селехметьева сразится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, которая в своём матче первого круга была сильнее испанки Карлоты Мартинес Сирес (6:0, 6:0).

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