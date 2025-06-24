Оксана Селехметьева пробилась в полуфинал квалификации Уимблдона

145-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева вышла в полуфинал квалификации Уимблдона, одержав победу в матче первого круга над британской теннисисткой Юрико Миядзаки (251-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Матч продлился 2 часа 14 минут. За время игры Оксана Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать 8 из 16 брейк-пойнтов. Юрико Миядзаки подала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов за игру.

В полуфинале квалификации Уимблдона Оксана Селехметьева сразится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, которая в своём матче первого круга была сильнее испанки Карлоты Мартинес Сирес (6:0, 6:0).