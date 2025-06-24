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Анастасия Захарова — Лизетт Кабрера, результат матча 24 июня 2025, счёт 6:4 2:6, 6:3, квалификация Уимблдона

Анастасия Захарова прошла в полуфинал квалификации Уимблдона
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94-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова вышла в полуфинал квалификации Уимблдона, обыграв в матче первого круга австралийку Лизетт Кабреру (205-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 17:50 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Лизетт Кабрера
Австралия
Лизетт Кабрера
Л. Кабрера

Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. Анастасия Захарова выполнила за время игры одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 6 из 14 брейк-пойнтов. Лизетт Кабрера подала за матч шесть эйсов, допустив при этом семь двойных ошибок и реализовав 5 из 13 брейк-пойнтов.

В полуфинале квалификации Уимблдона Анастасия Захарова сыграет с румынской теннисисткой Аной Богдан, которая была сильнее россиянки Екатерины Макаровой (6:4, 6:1).

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