Ига Швёнтек одержала 300-ю победу на уровне WTA в 24 года
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира, 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек одержала юбилейную, 300-ю победу на уровне WTA.
Это произошло во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Швёнтек (4) со счётом 6:4, 6:4 обыграла двукратную чемпионку мэйджоров, бывшую первую ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко (Q).
Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 17:10 МСК
105
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Чтобы одержать 300 побед, Швёнтек понадобилось 372 матча. Лишь легендарной американке Серене Уильямс для отметки в 300 побед потребовалось меньше встреч (359), сообщает Opta Ace.
Следующей соперницей Швёнтек в Бад-Хомбурге станет победительница поединка Екатерина Александрова (Россия, 8) — Мария Саккари (Греция, WC).
Комментарии
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