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«Спало напряжение». Швёнтек прокомментировала победу над Азаренко в первом матче на траве

«Спало напряжение». Швёнтек прокомментировала победу над Азаренко в первом матче на траве
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира, 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу со счётом 6:4, 6:4 над белоруской Викторией Азаренко во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Для Швёнтек этот матч стал первым на траве в 2025 году.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 17:10 МСК
Виктория Азаренко
105
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— В первых геймах я играла очень хорошо. У меня было ощущение, что могу сделать брейк, но всё получилось наоборот. Благо потом у меня как-то спало напряжение и наладилась игра. Это мой первый матч на траве в текущем сезоне. Так что, учитывая обстоятельства, я довольна.

— Турнир идёт уже третий день, а вы первый матч провели только сегодня. Это проблема?
— На самом деле совершенно нет. Я из тех, кто любит проводить время за тренировками. Я на самом деле получаю удовольствие от тренировок. У моего тренера всегда есть подсказки и советы, как мне что-то улучшить. Да и во время соревнований и перелётов не всегда бывает время просто потренироваться, — сказала Швёнтек в интервью на корте.

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