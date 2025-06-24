«Спало напряжение». Швёнтек прокомментировала победу над Азаренко в первом матче на траве

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира, 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу со счётом 6:4, 6:4 над белоруской Викторией Азаренко во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Для Швёнтек этот матч стал первым на траве в 2025 году.
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— В первых геймах я играла очень хорошо. У меня было ощущение, что могу сделать брейк, но всё получилось наоборот. Благо потом у меня как-то спало напряжение и наладилась игра. Это мой первый матч на траве в текущем сезоне. Так что, учитывая обстоятельства, я довольна.
— Турнир идёт уже третий день, а вы первый матч провели только сегодня. Это проблема?
— На самом деле совершенно нет. Я из тех, кто любит проводить время за тренировками. Я на самом деле получаю удовольствие от тренировок. У моего тренера всегда есть подсказки и советы, как мне что-то улучшить. Да и во время соревнований и перелётов не всегда бывает время просто потренироваться, — сказала Швёнтек в интервью на корте.
- 24 июня 2025
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