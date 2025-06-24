«Проходил через это с Сереной». Муратоглу — о реакции Соболенко после финала «РГ»

Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о реакции первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко после поражения в финале Ролан Гаррос» – 2025 от американки Кори Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6).
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«Думаю, для неё это было очень эмоционально. Всё-таки это финал турнира «Большого шлема», уровень эмоций зашкаливает — я проходил через это много раз с Сереной. Я знаю, насколько сильные чувства это вызывает, и, когда ты проигрываешь, ощущая, что матч был у тебя в руках, нет ничего более болезненного. Думаю, в тот момент она испытывала максимальную боль», – сказал Муратоглу в видео, размещённом на его странице в социальной сети.
Напомним, Арина Соболенко эмоционально отреагировала после финала «Ролан Гаррос» – 2025, назвав главной причиной поражения свою плохую игру.
- 24 июня 2025
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