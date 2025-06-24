Наварро уверенно обыграла Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
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10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 19:05 МСК
56
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
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10
Эмма Наварро
Э. Наварро
В матче второго круга Наварро (5) со счётом 6:4, 6:4 обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», 56-ю ракетку мира японку Наоми Осаку (WC).
Встреча Наварро с Осакой продлилась 1 час и 28 минут. В её рамках Эмма ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Наоми девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Наварро сразится с соотечественницей – третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой (1).
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