Наварро уверенно обыграла Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче второго круга Наварро (5) со счётом 6:4, 6:4 обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», 56-ю ракетку мира японку Наоми Осаку (WC).

Встреча Наварро с Осакой продлилась 1 час и 28 минут. В её рамках Эмма ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Наоми девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Наварро сразится с соотечественницей – третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой (1).