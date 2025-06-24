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Елена Остапенко — Сонай Картал, результат матча 24 июня 2025, счёт 2:0, 1-й круг WTA 250 Истбурн

Елена Остапенко одержала победу в двух сетах на старте турнира в Истбурне
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 20-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания).

Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 18:50 МСК
Сонай Картал
49
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Елена Остапенко
20
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

В матче первого круга Остапенко (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:2) обыграла 49-ю ракетку мира из Великобритании Сонай Картал.

Встреча Остапенко с Картал продлилась 1 час и 40 минут. В её рамках Елена три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Сонай два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Остапенко в Истбурне станет 74-я ракетка мира из Филиппин 20-летняя Александра Эала (Q).

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