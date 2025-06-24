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«Не вижу у них слабостей». Лопес — о доминировании Алькараса и Синнера в АТР-туре

«Не вижу у них слабостей». Лопес — о доминировании Алькараса и Синнера в АТР-туре
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Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказал мнение о том, насколько выше уровень игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в сравнении с остальными теннисистами АТР-тура.

«Я всё ещё вижу определённую разницу между Карлосом, Янником и остальными игроками. Джек Дрейпер и Новак Джокович — вероятно, те, кто мог бы их одолеть, на траве у них больше шансов. Но, судя по тому, как они играли в последнее время, я не вижу ни малейших признаков слабости у Карлоса или Янника.

У них не только теннисные, технические и физические способности — пожалуй, они лучшие в мире. У них также есть менталитет и способность удерживать такой уровень долгое время», – приводит слова Фелисьяно Лопеса Eurosport Spain.

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