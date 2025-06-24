Федерер рассказал, какая часть прощальной церемонии Надаля на «РГ» была самой трогательной

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от прощальной церемонии Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Церемония в честь Рафы на «Ролан Гаррос» была невероятной. Всем очень понравилась эта дань уважения — особенно самому Рафаэлю. Я слышал, как он делился своими чувствами в нескольких интервью — это делает меня очень счастливым.

Церемония была наполнена сильными эмоциями и благодарностью. Особенно впечатляющим получился момент, когда Рафе показали табличку с его именем — для меня это была самая трогательная часть, ведь она останется там навсегда.

Каждый игрок, который выйдет на корт Филиппа Шатрье, увидит её — и я уверен, это будет вдохновлять и мотивировать. Рафа получил прощание и признание, которых он заслуживает. Я рад за него и благодарен за возможность разделить этот момент с Рафой, Новаком и Энди. Я не видел их много месяцев. Всегда приятно встретиться с семьёй и друзьями Рафаэля. Мне повезло быть с ними знакомым, и я был счастлив видеть их улыбающимися. Публика тоже произвела огромное впечатление», – приводит слова Федерера Tennis World USA.