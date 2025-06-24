Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это плохо для нашего спорта». Тейлор Фриц — о подсказках тренеров во время матчей

«Это плохо для нашего спорта». Тейлор Фриц — о подсказках тренеров во время матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о том, необходимо ли использование подсказок тренерского штаба для теннисистов во время матчей.

«Это ужасно. Это плохо для нашего спорта, для тенниса — определённо плохо. Если бы зрители могли всё это слышать, может, это имело бы какой-то развлекательный эффект… но даже этого не происходит. Теннис — это индивидуальный вид спорта. Почему кто-то другой должен говорить мне, что делать, когда стратегия, понимание того, что делает соперник, — это такая важная часть игры.

Это совершенно несправедливо, если кто-то недостаточно умён, чтобы самому изменить свою игру, и ему при этом подсказывают, что нужно делать. Это абсолютный бред. Я считаю, что ментальная борьба, которая происходит в течение матча, — это фундаментальная часть тенниса: почему мы должны это терять?» – приводит слова Фрица Punto de Break.

Материалы по теме
Мирра может взлететь в топ-3, а Медведев — упасть на 14-е место. Расклады перед Уимблдоном
Мирра может взлететь в топ-3, а Медведев — упасть на 14-е место. Расклады перед Уимблдоном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android