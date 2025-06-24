«Это плохо для нашего спорта». Тейлор Фриц — о подсказках тренеров во время матчей

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о том, необходимо ли использование подсказок тренерского штаба для теннисистов во время матчей.

«Это ужасно. Это плохо для нашего спорта, для тенниса — определённо плохо. Если бы зрители могли всё это слышать, может, это имело бы какой-то развлекательный эффект… но даже этого не происходит. Теннис — это индивидуальный вид спорта. Почему кто-то другой должен говорить мне, что делать, когда стратегия, понимание того, что делает соперник, — это такая важная часть игры.

Это совершенно несправедливо, если кто-то недостаточно умён, чтобы самому изменить свою игру, и ему при этом подсказывают, что нужно делать. Это абсолютный бред. Я считаю, что ментальная борьба, которая происходит в течение матча, — это фундаментальная часть тенниса: почему мы должны это терять?» – приводит слова Фрица Punto de Break.