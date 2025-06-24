Даниил Медведев в процентах оценил свою уверенность перед стартом Уимблдона-2025

Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился своим настроем на Уимблдон-2025 на фоне успешно проведённого турнира ATP-500 в Галле (дошёл до финала, где проиграл Александру Бублику (3:6, 6:7 (4:7)).
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– Насколько турнир в Галле тебе помог в плане уверенности в себе перед Уимблдоном? На сколько процентов загружена в тебе эта уверенность?
— Если честно, я бы сказал, наверное, на 90%, потому что турнир в Галле был, не считая финала, идеальным, да и финал был неплохой. Саша [Бублик] играл хорошо. Всегда, когда ты проигрываешь, потом вспоминаешь, думаешь, а может, если бы я подал там не под право, а под лево, я бы выиграл второй сет на тай-брейке, а может, и третий получилось бы, но уже ничего не изменить.
Вот сегодня один день я потренировался на Уимблдоне. Чувствую себя классно, играю хорошо, поэтому надеюсь, что смогу на Уимблдоне показывать продолжение игры в Галле, — сказал Медведев в эфире «Больше!».
- 24 июня 2025
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