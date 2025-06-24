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Медведев: никто не скажет, это чувак, который взял «Шлем», но не был первой ракеткой мира

Медведев: никто не скажет, это чувак, который взял «Шлем», но не был первой ракеткой мира
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Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему считает победу на турнире «Большого шлема» более ценным достижением, нежели лидерство в мировом рейтинге.

«Шлем», 100%. Ну, во-первых, когда ты выигрываешь «Шлем», тебе зачастую это может дать большой толчок в рейтинге, много очков, чтобы стать первой ракеткой мира. Конечно, и то, и другое ценно, однако «Шлем», я считаю, ценнее. Получается, только Марсело Риос, если я не ошибаюсь, был первой ракеткой без победы на ТБШ. Скажем так, мы никогда не говорим о людях, которые брали «Шлемы», но не были первыми ракетками мира, мол, а, это тот чувак, который взял «Шлем», но не был первой ракеткой мира. Никто так не говорит. Нет, мы говорим, что это просто тот чувак, который взял «Шлем», — сказал Медведев в эфире «Больше!».
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