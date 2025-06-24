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«В этом и прикол тенниса». Медведев — о проигранном Бублику финале турнира в Галле

«В этом и прикол тенниса». Медведев — о проигранном Бублику финале турнира в Галле
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Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление на травяном турнире категории ATP-500 в Галле, где дошёл до финала, но проиграл казахстанцу Александру Бублику со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Да, на самом деле, в этом и прикол или не прикол тенниса. Турнир действительно был крутой, я играл, может быть, в свой лучший теннис за долгое время, действительно были классные матчи по ощущениям на корте. Естественно, с Сашей Зверевым был крутой поединок.

Но когда ты не победитель турнира, всё равно очень редко остаёшься доволен. Поэтому если отбрасывать финал, то турнир был вообще нереальный, всё очень круто, давно я так не играл, давно не доходил до финала. Однако из-за финала, естественно, послевкусие, скажем так, неприятное, потому что всегда хочется побеждать. Были какие-то мелкие шансы, играл я чуть хуже [в финале], считаю, чем в предыдущих матчах, но и Саша играл круто. Поэтому и доволен, и недоволен, однако перед Уимблдоном, скажем так, это был крутой турнир, хорошая подготовка», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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