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Роддик: Алькарас был фаворитом на Уимблдоне ещё до турнира в Лондоне и остался им после

Роддик: Алькарас был фаворитом на Уимблдоне ещё до турнира в Лондоне и остался им после
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик рассказал, почему считает испанца Карлоса Алькараса главным претендентом на победу на Уимблдоне-2025.

«Думаю, он — главный фаворит. Я бы не стал ставить против него. Слушайте, всякое может случиться. Синнер снова включится в борьбу — не забывайте, он по‑прежнему очень силён. Он — первая ракетка мира. Он лучший игрок мира уже какое-то время, особенно на харде. Не стоит переоценивать отдельные результаты, но Алькарас был фаворитом на Уимблдоне ещё до турнира в Лондоне и остался им после. Думаю, никто с этим не поспорит», – приводит слова Роддика We Love Tennis.

Ранее Карлос Алькарас выиграл травяной теннисный турнир АТР-500 в Лондоне и одержал 18-ю победу подряд.

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