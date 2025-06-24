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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты матчей 24 июня

24 июня прошёл третий игровой день травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Результаты 24 июня:

Первый круг:

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Эшлин Крюгер (США, LL) — 6:1, 6:4.

Второй круг:

Жасмин Паолини (Италия, 2) – Лейла Фернандес (Канада) — 7:6 (10:8), 7:6 (8:6);

Джессика Пегула (США, 1) — Катержина Синякова (Чехия, Q) – 6:2, 6:3;

Ига Швёнтек (Польша, 4) – Виктория Азаренко (Беларусь, Q) — 6:4, 6:4;

Эмма Наварро (США, 5) – Наоми Осака (Япония, WC) — 6:4, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является россиянка Диана Шнайдер, которая текущий розыгрыш уже покинула.