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Медведев: в 21 ты играешь на адреналине, сейчас же у игроков моего возраста по 27 ракеток

Медведев: в 21 ты играешь на адреналине, сейчас же у игроков моего возраста по 27 ракеток
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Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как с опытом в туре у игроков растёт количество деталей, способных влиять на их выступления.

«Когда тебе 21 год, ты только вошёл в тур, то ты в основном играешь на адреналине этом юношеском, ты хочешь всех победить, все выше тебя стоят, тебе это всё в новинку.

А сейчас, особенно если с игроками моего возраста говорю, уже всё, там что-то вроде 27 ракеток, ну это я преувеличиваю, за сезон поменяли, там на два грамма меньше, на два грамма больше. Кто-то меняет струны, кто-то меняет, может быть, команду, не знаю. То есть все уже столько всего попробовали за карьеру, что деталей, наверное, действительно становится только больше. И становится намного больше вариантов, куда идти.

Бывали турниры, к которым ты подходишь очень серьёзно, вообще на каждую деталь обращаешь внимание и играешь хорошо. А бывает наоборот – ты такой уже расслабился, уже ничего не получается, думаешь, ну всё, вообще не буду ни на что обращать внимание, и тоже получается. И уже столько было разных ситуаций, что немножко не знаешь, как правильно [себя вести]», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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