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«Я кое-что поменял». Даниил Медведев — о прогрессе в своей игре на турнире в Галле

«Я кое-что поменял». Даниил Медведев — о прогрессе в своей игре на турнире в Галле
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Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не стал раскрывать, что именно поменял в своей игре перед успешным выступлением на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (дошёл до финала, где проиграл Александру Бублику (3:6, 6:7 (4:7)).

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Кое-что поменял, но не могу, не могу про это сказать. Понятное дело, что после выступления в Хертогенбосхе (поражение в четвертьфинале от Райлли Опелки. – Прим. «Чемпионата») я понял, что надо что-то поменять. И поменял. Могло сработать, могло и не сработать, но так получилось, что сработало в Галле. Это не связано с инвентарём, скажу так, это не то, что я там ракетку поменял или что-то вроде.

В Галле я себя чувствовал намного лучше. Действительно могу сказать, что чувствовал себя так, как на лучших турнирах в своей жизни в каком-то смысле», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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