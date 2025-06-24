«Я кое-что поменял». Даниил Медведев — о прогрессе в своей игре на турнире в Галле

Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не стал раскрывать, что именно поменял в своей игре перед успешным выступлением на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (дошёл до финала, где проиграл Александру Бублику (3:6, 6:7 (4:7)).

«Кое-что поменял, но не могу, не могу про это сказать. Понятное дело, что после выступления в Хертогенбосхе (поражение в четвертьфинале от Райлли Опелки. – Прим. «Чемпионата») я понял, что надо что-то поменять. И поменял. Могло сработать, могло и не сработать, но так получилось, что сработало в Галле. Это не связано с инвентарём, скажу так, это не то, что я там ракетку поменял или что-то вроде.

В Галле я себя чувствовал намного лучше. Действительно могу сказать, что чувствовал себя так, как на лучших турнирах в своей жизни в каком-то смысле», — сказал Медведев в эфире «Больше!».