«Это правильное решение». Каролин Гарсия — о пропуске Уимблдона-2025

144-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия объяснила, почему она не сыграет на Уимблдоне перед завершением карьеры.

«На Уимблдоне меня в этом году не будет. Мне пришлось выжать из тела максимум — с уколами и всем прочим — чтобы сыграть ещё один, последний «Ролан Гаррос» дома. И я ни о чём не жалею. Но теперь пора вернуться к началу: дать телу по-настоящему восстановиться и провести хороший тренировочный блок.

Как бы ни было больно пропускать травяной сезон (на этой поверхности я одержала одни из своих самых громких побед — четыре титула!), я понимаю, что это правильное решение. Я хочу быть здорова ради последнего рывка на харде… и ещё одного важного события вне корта: приготовления к свадьбе.

Попозже сообщу, где сыграю следующий турнир. До скорого», – написала Гарсия на своей странице в социальной сети.