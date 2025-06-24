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«Я в таком же стиле обыграл Зверева». Медведев — о поражении от Бублика в финале Галле

«Я в таком же стиле обыграл Зверева». Медведев — о поражении от Бублика в финале Галле
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Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проанализировал своё поражение (3:6, 6:7 (4:7)) от казахстанца Александра Бублика в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле.

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Всё складывается из кучи маленьких деталей, особенно на траве. Саша действительно тем, как он сейчас играет, оказывает большое давление. У него и подача летит, и двойных он делает меньше, чем раньше. Там на двух брейк-пойнтах, что у меня были, он хорошо укоротил, а я был чуть уставшим после матча со Зверевым. Я такое хуже видел, чем, может быть, в другой день. В другой день я бы хоть как-то попробовал это достать, причём неважно, как ты достаёшь на траве, человек может ошибиться с этого. А тут я за вторым даже не побежал. И, получается, на тай-брейке было то же самое, я там подал хорошую вторую, прямо как первую, он её принял, а я ошибся с первого мяча.
Потом мы начали играть слева-налево, и я решил первым рискнуть, потому что чувствовал, что если нет, то он рискнёт, не хотел ему давать этой возможности. И ошибся. Поэтому просто считаю, что было много возможностей, где я делал или неправильный выбор, или неправильно играл удар, но при этом решение было верным. К сожалению, был такой день, где у него это получалось делать чуть-чуть лучше. Почему чуть-чуть? Потому что, ну, один брейк в матче. У меня там был тоже и сетбол, и у него были брейк-пойнты во втором сете, однако Саша сумел выйти победителем, это и есть игра на траве, она часто из этого и складывается. То есть я примерно в таком же стиле обыграл Зверева в каком-то смысле», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

В полуфинале Галле Медведев одолел олимпийского чемпиона 2020 года немца Александра Зверева со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

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