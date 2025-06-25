«Иногда хороший ресторан — то, что помогает сохранить рассудок». Пегула — о питании в туре

Американская теннисистка третья ракетка мира Джессика Пегула рассказала о сложностях с поддержанием пищевых привычек для профессиональных теннисистов.

«Мы же путешествуем каждую неделю, поэтому очень сложно быть суперстрогим в еде каждую неделю. Честно говоря, мне кажется, мы иногда «жульничаем» больше, чем в других видах спорта. Просто еда — это чуть ли не единственное удовольствие, которое у нас есть!

Ты постоянно в разъездах, тебя каждую неделю выдёргивают из привычной среды. Иногда единственное, что помогает сохранить рассудок — это поход в хороший ресторан», – приводит слова Пегулы Tennis.com.

Джессика Пегула принимает участие в розыгрыше турнира в WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Она вышла в четвертьфинал соревнований, где сыграет с соотечественницей Эммой Наварро.