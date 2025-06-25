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Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: результаты матчей 24 июня

Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: результаты матчей 24 июня
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24 июня прошёл второй игровой день травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Первый круг. Результаты 24 июня:

Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:5;
Кимберли Биррелл (Австралия, Q) – Софья Кенин (США, 4) — 6:4, 6:4;
Варвара Грачёва (Франция, Q) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:4, 4:6, 7:5;
Камилла Рахимова (Россия, Q) – Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — 6:4, 4:6, 6:3;
Джоди Бёррэдж (Великобритания, Q) – Моюка Учижима (Япония) – 6:3, 6:2;
Ребекка Шрамкова (Словакия, 8) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:3, 6:2;
Эмма Радукану (Великобритания, 7) – Энн Ли (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1;
Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша, 5) — 6:4, 4:2 (снятие);
Елена Остапенко (Латвия, 3) – Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:2);
Питон Стирнс (США, 6) – Мингэ Сюй (Великобритания, WC) – 6:3, 6:4.

Сетка турнира WTA-250 в Истбурне (2025)
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