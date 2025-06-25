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«Может довести до предела». Пегула — о проживании в отелях для игроков на турнирах

«Может довести до предела». Пегула — о проживании в отелях для игроков на турнирах
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Американская теннисистка третья ракетка мира Джессика Пегула высказалась о том, как постоянная жизнь в туре и тесное соседство с другими игроками на турнирах могут психологически утомлять теннисистов.

«О боже, для меня очень важно побыть вдалеке от остальных игроков. Думаю, именно это и стало причиной. Я просто подумала: «Больше не могу жить в отелях для игроков!».

Когда ты останавливаешься в отеле турнира, это очень утомляет психически. Никто не создаёт тебе проблем, но, если ты собираешься работать с кем-то на турнире, ты же не хочешь завтракать с ним, тренироваться, быть с ним в зале, обедать, ходить в раздевалку и к физиотерапевту, а потом видеть этого человека в лифтах и коридорах. Думаю, люди не осознают, что так не должно быть, особенно с теми, с кем ты работаешь и соревнуешься каждую неделю. Мы играем практически каждую неделю вместе, и всё это вместе может довести тебя до предела!» – приводит слова Пегулы Tennis.com.

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