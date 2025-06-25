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Даниил Медведев: мне кажется, на траве у меня самая чистая техника

Даниил Медведев: мне кажется, на траве у меня самая чистая техника
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Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как меняет свою технику при смене покрытий.

«Техника меняется, но немного, потому что всё равно у нас уже она у всех сформирована. На траве просто есть удары, когда, если тебе сильно под заднюю бьют, тебе приходится делать короче замах, быстрее встречать мяч. То есть осознанно я технику не меняю. Просто в первый же день, когда играешь на траве, тебе приходится делать другие, скажем так, движения. Поэтому, кстати, в каком-то смысле, мне кажется, на траве у меня самая чистая техника, если сравнивать с хардом и грунтом, потому что, если нечисто играть на траве, то ты вообще по мячу не попадёшь. Поэтому на траве, скажем так, лучшая техника у меня получается (улыбается)», — сказал Медведев в эфире «Больше!».
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