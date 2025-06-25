«Из него получился бы отличный партнёр». Алькарас — о теннисных навыках Фернандо Алонсо

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, с каким из гонщиков Формулы-1 он сыграл бы в парном теннисном разряде.

«Однозначно Фернандо Алонсо. Он умеет играть в теннис, думаю, из него получился бы отличный партнёр по команде.

Я восхищаюсь Формулой-1, потому что за каждым результатом стоит командная работа. Пилоты должны также следовать указаниям команды. А в теннисе ты должен справляться со всем в одиночку», – приводит слова Алькараса La Gazetta Dello Sport.

43-летний Алонсо является самым возрастным гонщиком Формулы-1. Он выступает за команду «Астон Мартин», в сезоне-2024 стал девятым в личном зачёте гонщиков.