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«Из него получился бы отличный партнёр». Алькарас — о теннисных навыках Фернандо Алонсо

«Из него получился бы отличный партнёр». Алькарас — о теннисных навыках Фернандо Алонсо
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, с каким из гонщиков Формулы-1 он сыграл бы в парном теннисном разряде.

«Однозначно Фернандо Алонсо. Он умеет играть в теннис, думаю, из него получился бы отличный партнёр по команде.

Я восхищаюсь Формулой-1, потому что за каждым результатом стоит командная работа. Пилоты должны также следовать указаниям команды. А в теннисе ты должен справляться со всем в одиночку», – приводит слова Алькараса La Gazetta Dello Sport.

43-летний Алонсо является самым возрастным гонщиком Формулы-1. Он выступает за команду «Астон Мартин», в сезоне-2024 стал девятым в личном зачёте гонщиков.

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