Потапова показала, как проводит время в Лондоне перед стартом Уимблдона

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова выложила пост, в котором поделилась фотографиями с прогулки в Лондоне.

Потапова сделала несколько фото в модном бутике Hermes, где приобрела две пары обуви. Также россиянка поделилась снимком ресторана русской и восточноевропейской кухни Mari Vanna в Лондоне.

«Лондон», — подписала снимки Потапова в своём телеграм-канале, добавив эмодзи оранжевого сердца.

Фото: Телеграм-канал Потаповой

Фото: Телеграм-канал Потаповой

Напомним, турнир в Лондоне пройдёт с 30 июня по 12 июля. Призовой фонд соревнования составляет £ 53 500 000. Победительницей прошлогоднего турнира стала экс вторая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова.