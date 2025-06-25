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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 25 июня

Сегодня, 25 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня, в рамках которого пройдут матчи второго круга соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Второй круг. Расписание 25 июня (время московское):

12:30. Екатерина Александрова (Россия, 8) — Мария Саккари (Греция, WC);

14:00. Элина Свитолина (Украина, 7) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);

17:00. Линда Носкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия);

18:30. Мирра Андреева (Россия, 3) — Клара Таусон (Дания).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.