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Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 25 июня

Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 25 июня
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Сегодня, 25 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Второй круг. Расписание 25 июня (время московское):

  • 13:00. Кимберли Биррелл (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
  • 13:00. Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия).
  • 14:30. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Анна Блинкова (Россия).
  • 16:00. Камилла Рахимова (Россия) — Питон Стирнс (США).
  • 16:30. Александра Эала (Филиппины) — Елена Остапенко (Латвия).
  • 18:00. Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания).
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