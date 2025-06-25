Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 25 июня

Сегодня, 25 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Второй круг. Расписание 25 июня (время московское):