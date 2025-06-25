Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 25 июня
Сегодня, 25 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Второй круг. Расписание 25 июня (время московское):
- 13:00. Кимберли Биррелл (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
- 13:00. Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия).
- 14:30. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Анна Блинкова (Россия).
- 16:00. Камилла Рахимова (Россия) — Питон Стирнс (США).
- 16:30. Александра Эала (Филиппины) — Елена Остапенко (Латвия).
- 18:00. Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания).
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