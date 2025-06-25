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Турнир ATP-250 на Мальорке, 2025 год: расписание игрового дня 25 июня

Турнир ATP-250 на Мальорке, 2025 год: расписание игрового дня 25 июня
Корентен Муте
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Сегодня, 25 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 на Мальорке (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня, в рамках которого пройдут матчи второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 на Мальорке (Испания). Второй круг. Расписание 25 июня (время московское):

14:00. Корентен Муте (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия, 8);
14:30. Алекс Михельсен (США, 3) — Брендон Холт (США, Q);
16:30. Брендон Шелтон (США, 1) — Лёнер Тьен (США);
19:00. Бернард Томич (Австралия, Q) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7).

Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале обыграл австрийца Себастьяна Офнера.

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