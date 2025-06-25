Александрова — Саккари: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 25 июня, в рамках второго круга турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится матч между россиянкой Екатериной Александровой (18-я ракетка мира) и греческой теннисисткой Марией Саккари, которая занимает 85-ю строчку рейтинга WTA.
Начало поединка запланировано на 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Саккари. Греческая спортсменка была сильнее соперницы в первом круге турнира в Сан-Хосе (США, 2019 год). А также в матчах второго круга Санкт-Петербурга (Россия, 2022), Рима (Италия, 2022) и Дохи (Катар, 2023). Россиянка одержала единственную победу в рамках 1/2 финала Кубка Кремля (Россия, 2021) на отказе соперницы. Отметим, что это первый очный матч теннисисток на травяном покрытии.
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