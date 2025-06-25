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Андреева — Таусон: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Бад-Хомбурге

Андреева — Таусон: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Бад-Хомбурге
Мирра Андреева
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Сегодня, 25 июня, в рамках второго круга турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится матч между россиянкой Миррой Андреевой (седьмая ракетка мира) и датской теннисисткой Кларой Таусон, которая занимает 23-ю строчку рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 18:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Клара Таусон
23
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Андреевой. Российская спортсменка была сильнее соперницы в финале турнира в Дубае (ОАЭ, 2025 год), в третьем круге Индиан-Уэллса (США, 2025) и в четвёртом круге Рима (Италия, 2025). Отметим, что это первый очный матч теннисисток на травяном покрытии.

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