Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 25 июня
Сегодня, 25 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. Второй круг. Расписание 25 июня (время московское):
- 13:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция).
- 14:30. Якуб Меншик (Чехия) — Райлли Опелка (США).
- 16:30. Даниэль Эванс (Великобритания) — Томми Пол (США).
- 18:00. Тейлор Фриц (США) — Жоао Фонсека (Бразилия).
Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.
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