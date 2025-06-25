Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 25 июня

Сегодня, 25 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. Второй круг. Расписание 25 июня (время московское):

13:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция).

14:30. Якуб Меншик (Чехия) — Райлли Опелка (США).

16:30. Даниэль Эванс (Великобритания) — Томми Пол (США).

18:00. Тейлор Фриц (США) — Жоао Фонсека (Бразилия).

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.