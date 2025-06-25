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Юбэнкс ответил Кирьосу после того, как Ник упомянул его в интервью

Юбэнкс ответил Кирьосу после того, как Ник упомянул его в интервью
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131-я ракетка мира американский теннисист Кристофер Юбэнкс заявил, что не испытывает злости по отношению к австралийцу Нику Кирьосу после его комментариев про него.

Ранее Кирьос в интервью выразил непонимание тем, что телеканал BBC вместо него позвал работать на Уимблдоне-2025 американца Кристофера Юбэнкса. В соцсетях это восприняли как неуважение по отношению к Юбэнксу. Сам американец заявил, что не вёл переговоров с BBC и будет выступать на Уимблдоне как игрок.

«Всё хорошо, бро! Никаких претензий. Я не воспринял это как насмешку… Просто хотел немного повеселиться. Поправляйся скорее! Надеюсь, что ты скоро вернёшься», — написал Юбэнкс на личной странице в соцсетях.

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