Даниил Медведев и Андрей Рублёв заявились на турнир в Вашингтоне

Российские теннисисты Даниил Медведев (девятая ракетка мира) и Андрей Рублёв (14-й номер рейтинга) заявились на турнир категории АТР-500 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут на хардовом покрытии с 21 по 27 июля.

Также среди участников турнира американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, Томми Пол и Фрэнсис Тиафо, итальянец Лоренцо Музетти, австралийцы Алекс де Минор и Алексей Попырин, чешские спортсмены Томаш Махач и Якуб Меншик. В число запасных попал Роман Сафиуллин.

Прошлогодним победителем соревнований в Вашингтоне является американский теннисист 31-я ракетка мира Себастьян Корда, который в финале обыграл итальянца Флавио Коболли.