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Жасмин Паолини оценила свою игру во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Жасмин Паолини оценила свою игру во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
Жасмин Паолини
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Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала победу во втором круге турнира в немецком Бад-Хомбурге. Со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (8:6) она обыграла соперницу из Канады Лейлу Фернандес.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 12:40 МСК
Лейла Фернандес
29
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		7 8
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Я старалась бороться за каждый мяч. Мы играли больше двух с половиной часов и всего два сета, как будто это был полноценный марафон. У меня была сложная соперница, она умеет хорошо играть на таких покрытиях. Я довольна тем, как сражалась за каждый мяч, и в итоге ко мне пришла первая победа в сезоне на траве. Играть на этом покрытии весело, но к нему нужно привыкнуть. Необходимо также верить в свой теннис, иначе становится тяжело. Это действительно весело, но одновременно и коварно», — приводит слова Паолини Sky Sport Italia.

В 1/4 финала турнира на травяном покрытии Жасмин Паолини сыграет с сильнейшей в матче Элины Свитолиной (Украина) и Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия).

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