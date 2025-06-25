Жасмин Паолини оценила свою игру во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала победу во втором круге турнира в немецком Бад-Хомбурге. Со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (8:6) она обыграла соперницу из Канады Лейлу Фернандес.

«Я старалась бороться за каждый мяч. Мы играли больше двух с половиной часов и всего два сета, как будто это был полноценный марафон. У меня была сложная соперница, она умеет хорошо играть на таких покрытиях. Я довольна тем, как сражалась за каждый мяч, и в итоге ко мне пришла первая победа в сезоне на траве. Играть на этом покрытии весело, но к нему нужно привыкнуть. Необходимо также верить в свой теннис, иначе становится тяжело. Это действительно весело, но одновременно и коварно», — приводит слова Паолини Sky Sport Italia.

В 1/4 финала турнира на травяном покрытии Жасмин Паолини сыграет с сильнейшей в матче Элины Свитолиной (Украина) и Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия).