Роджер Федерер оценил, насколько изменились ракетки за последние 30 лет

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как изменились ракетки за последние несколько десятилетий.

— В каком аспекте больше всего улучшились ракетки за последние 30 лет?

— Они эволюционировали так, что стало гораздо проще генерировать мощность и находить углы. Сейчас есть намного больше возможностей делать это, чем в 90-е, когда подобное было практически невозможно. Сегодня теннисисты используют гораздо более лёгкие ракетки, специально разработанные для игры в более экстремальных условиях.

Мячи теперь тяжелее, корты медленнее. Это вынуждает адаптироваться к новым условиям: бить с большим вращением, с большим топ-спином, но при этом извлекая больше мощности из ракетки, — приводит слова Федерера Eurosport.es.