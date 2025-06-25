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Федерер о воссоединении с «Биг 4»: нам проще встретиться на поле для гольфа, чем на корте

Федерер о воссоединении с «Биг 4»: нам проще встретиться на поле для гольфа, чем на корте
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос, когда произойдёт следующее воссоединение с испанцем Рафаэлем Надалем, сербом Новаком Джоковичем и британцем Энди Марреем.

«Точно не знаю. Я, скорее всего, поеду на Уимблдон, но не знаю, приедет ли Рафа. Новак будет играть, а Энди, скорее всего, будет где-то на объектах. Затем наступит Кубок Лэйвера, ещё одна особенная неделя. Постараюсь привлечь их для этого случая (смеётся).

Я не знаю, какие ещё события у нас впереди, но я уверен, что мы будем поддерживать связь. Хотя нам, возможно, будет проще встретиться на поле для гольфа, чем на теннисном корте (смеётся)», — приводит слова Федерера Eurosport.es.

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