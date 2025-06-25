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«Горжусь, как отыгралась». Эмма Радукану — о победе в первом круге Истбурна

«Горжусь, как отыгралась». Эмма Радукану — о победе в первом круге Истбурна
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Чемпионка US Open – 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу на старте травяного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания) над американкой Энн Ли — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.

Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Энн Ли
64
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 1
6 5 		6 6
         
Эмма Радукану
38
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Я чувствую себя невероятно. Хочу поблагодарить публику за то, что они помогли мне пережить некоторые очень сложные моменты. Для меня это очень много значит, и я очень горжусь тем, как отыгралась после проигранного первого сета. Это был тяжёлый матч. Энн выполняла виннеры отовсюду, и, конечно, было очень ветрено.
Но очень рада, что сегодня всё это пережила, так что спасибо», — приводит слова Радукану TNT Sports.

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