«Это не Париж, а трава». Канадка Брэнстин — о победе над Лоис Буассон

197-й ракетка мира канадская спортсменка Карсон Брэнстин высказалась по поводу победы над полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон на старте квалификации Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 6:4 в пользу канадки.

«Когда я увидела жеребьёвку, признаюсь, я заглянула в соцсети, чтобы посмотреть, как отреагировали люди и что писали.

Это бросается в глаза — её форхенд, бэкхенд, её стиль. Конечно, она грунтовый игрок. Физически она просто зверь, возможно, самая подготовленная во всём туре. Но это не Париж, а трава — и это совсем другое», — приводит слова Брэнстин We love tennis.