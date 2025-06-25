«Получила плохие новости». Радукану объяснила, почему эмоционально отпраздновала победу
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Чемпионка US Open – 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану объяснила эмоциональное празднование победы на старте травяного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Британка обыграла американку Энн Ли — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.
Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
64
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
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|
|6
|6
38
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Я получила кое-какие плохие новости и хотела бы оставить это личным, если вы не против? Матч был сложный, в конце был просто выброс разных эмоций. Физически было довольно непросто, постоянно пытаешься приспособиться к ветру. Было немало долгих розыгрышей, я много бегала. Я чувствую себя хорошо, но немного устала», — приводит слова Радукану TNT Sports.
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