«Получила плохие новости». Радукану объяснила, почему эмоционально отпраздновала победу

Чемпионка US Open – 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану объяснила эмоциональное празднование победы на старте травяного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Британка обыграла американку Энн Ли — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.

«Я получила кое-какие плохие новости и хотела бы оставить это личным, если вы не против? Матч был сложный, в конце был просто выброс разных эмоций. Физически было довольно непросто, постоянно пытаешься приспособиться к ветру. Было немало долгих розыгрышей, я много бегала. Я чувствую себя хорошо, но немного устала», — приводит слова Радукану TNT Sports.