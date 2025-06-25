Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне ответил хейтеру, который упрекнул его в продаже б/у вещей в Африку

Хольгер Руне ответил хейтеру, который упрекнул его в продаже б/у вещей в Африку
Хольгер Руне
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне ответил в социальных сетях человеку, который упрекнул его в отправке использованных вещей для тенниса в Африку.

«Зашёл на сайт Руне. Этот парень просто отвратителен. У него есть страница под названием «Африка», и там всего три фотографии его б/у вещей, отправленных в какое-то неназванное место в Африке, с фотографиями чернокожих детей, стоящих вокруг. Ещё он продаёт сломанные ракетки за 6 тысяч», — написал пользователь в социальных сетях.

Спортсмен отреагировал на критику в свой адрес, подтвердив отправку вещей на африканский континент.

«Да, всё верно. Я отправляю большую часть своей старой теннисной одежды в разные клубы за границей, которые нуждаются в снаряжении, вместо того чтобы её выбрасывать. А пару лет назад я также начал финансово поддерживать благотворительные организации, помогающие детям, и стараюсь повышать осведомлённость о помощи тем, кто в ней нуждается. Уверен, каждый из нас может делать больше, но именно этим я и занят сейчас. А ты что делаешь?» — ответил Руне.

Материалы по теме
Руне продаёт свои сломанные ракетки. Цена — несколько тысяч евро!
Истории
Руне продаёт свои сломанные ракетки. Цена — несколько тысяч евро!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android