Хольгер Руне ответил хейтеру, который упрекнул его в продаже б/у вещей в Африку

Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне ответил в социальных сетях человеку, который упрекнул его в отправке использованных вещей для тенниса в Африку.

«Зашёл на сайт Руне. Этот парень просто отвратителен. У него есть страница под названием «Африка», и там всего три фотографии его б/у вещей, отправленных в какое-то неназванное место в Африке, с фотографиями чернокожих детей, стоящих вокруг. Ещё он продаёт сломанные ракетки за 6 тысяч», — написал пользователь в социальных сетях.

Спортсмен отреагировал на критику в свой адрес, подтвердив отправку вещей на африканский континент.

«Да, всё верно. Я отправляю большую часть своей старой теннисной одежды в разные клубы за границей, которые нуждаются в снаряжении, вместо того чтобы её выбрасывать. А пару лет назад я также начал финансово поддерживать благотворительные организации, помогающие детям, и стараюсь повышать осведомлённость о помощи тем, кто в ней нуждается. Уверен, каждый из нас может делать больше, но именно этим я и занят сейчас. А ты что делаешь?» — ответил Руне.