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«Мне нравится забирать сына из школы». Рафаэль Надаль — о рутине после завершения карьеры

«Мне нравится забирать сына из школы». Рафаэль Надаль — о рутине после завершения карьеры
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как проходят его обычные дни после завершения карьеры.

«Раньше я просыпался по будильнику, а теперь меня будит ребёнок. Обычно я тренируюсь с 8:30 до 10 утра. Потому что понимаю, что, если отложу тренировку на последнюю минуту, всегда найдутся оправдания, чтобы на неё не идти.

Я стараюсь организовать свой день так, чтобы провести время дома. Мне нравится забирать сына из школы, честно говоря, я делаю это так часто, как могу. Большую часть своей работы, проводить встречи стараюсь по утрам. Я думал, что буду играть в гольф четыре или пять раз в неделю, но в итоге из-за работы и потому, что я хочу быть дома с сыном, играю всего два раза», — приводит слова Надаля AS.

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