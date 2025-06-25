Надаль — о питании: очень люблю молочный шоколад… К сожалению

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к правильному питанию во время игровой карьеры и после её завершения.

«Знание того, как правильно питаться, поддерживать правильный режим, пришло немного позже того, что я увидел, когда был моложе. Я многому научился, особенно с середины карьеры, потому что начал работать с диетологами, но я никогда не был… суперстрогим. И когда завершил карьеру, всё было примерно так же. Я очень люблю молочный шоколад… К сожалению.

Время от времени мне нравится готовить то, что мне нравится: рыбу, например… Здесь мы готовим рыбный рис, рыбный суп, паэлью — мне больше нравится готовить все эти блюда», — приводит слова Надаля AS.