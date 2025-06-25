Лопес — о Дрейпере: его прогресс за последние 18 месяцев просто поразителен

Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказался по поводу улучшения результатов британца Джека Дрейпера.

«Джек — очень разносторонний игрок. Если он продолжит развивать свою игру, у него будут хорошие шансы против Карлоса и Янника на траве.

Ему, вероятно, нужно прибавить в стабильности из недели в неделю. Когда он показывает свою лучшую игру, он уже доказал, что может победить любого. Мы это видели в Индиан-Уэллсе, когда он выиграл титул, и в Мадриде. И, честно говоря, Джек один из тех игроков, за кем мне действительно нравится наблюдать.

Прогресс за последние 18 месяцев просто поразителен. Помню, как два года назад на US Open он готовился к матчу первого круга. Я волновался, сыграет ли он вообще, потому что он только что восстановился после травмы плеча и снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме за неделю до этого. Я не был уверен, сможет ли он выдержать матч из пяти сетов. А теперь, спустя два года, он — четвёртая ракетка мира. Это действительно потрясающе. Джек, на мой взгляд, станет тем игроком, который будет сражаться с Карлосом и Новаком за крупнейшие титулы на траве», — приводит слова Лопеса Sky Sports.